Bar Papá Oso se disculpó luego de que DJ pusiera “Un violador en tu camino”  

HERMOSILLO, Sonora.-La joven que criticó al bar Papá Oso, ubicado en la calle Serdán y Pino Suárez, en el Centro de Hermosillo, por poner la canción que lucha contra la violencia machista “Un violador en tu camino”, dijo que ellos se comunicaron con ella el día del incidente y le refrendaron su compromiso con las mujeres.

“Personal de Papá Oso se contactó conmigo por el incidente del sábado. Hablaron con el DJ y se le explicó el significado de una protesta. Me comentaron están a favor del feminismo y que esas acciones no deben ser justificadas ni toleradas. Bien ahí”, señaló Sarah Pacheco, estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep).

Previamente la joven había pedido no ir al lugar porque el DJ no respetaba la causa feminista, esto a burlarse y poner la canción que se ha vuelto un himno para luchar contra la violencia de género.

“NO VENGAN A Mercado Serdan Papá Oso Bar PORQUE EL DJ se burla del movimiento feminista. Puso nuestro clamor “Y LA CULPA NO ERA MÍA NI COMO ESTABA NI COMO VESTÍA” le dije que eso no estaba bien y me dijo “sigue la cura, morra”. Que se vaya alav Papá Oso (sic)”, había señalado Pachecho.

Recientemente cientos de mujeres han bailado la coreografía contra la violencia machista "Un violador en tu camino", ideada por un colectivo chileno y convertida en viral.

El tema dio la vuelta al mundo, cuando un abultado grupo de mujeres con vendas negras en los ojos lo interpretó frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora todos los años el 25 de noviembre.

"El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves", dice la primera estrofa de esta durísima performance compuesta por el colectivo interdisciplinario de mujeres Lastesis, originario de la ciudad costeña de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.