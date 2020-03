Baja en gasolina contiene inflación en primera quincena de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- La disminución en los precios de la gasolina de bajo octanaje, el tomate, la cebolla, contribuyeron a contener la inflación en la primera mitad del presente mes, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



En la primera quincena de marzo de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un alza de 0.11 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior, el nivel más bajo para dicho periodo en los últimos cuatro años.



Lo anterior trajo como consecuencia que la inflación anual se ubicara en 3.71%, tasa inferior al 3.87% reportada en la segunda quincena de febrero, manteniéndose dentro del rengo objetivo del Banco de México, de 3% más/menos un punto porcentual.

Entre los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyeron más a contener la inflación, fueron: el jitomate con una baja en la primera quincena de marzo de -3.79%; tomate verde, -7.70%; cebolla, -6.99%; gasolina de bajo octanaje, -0.25%, servicios turísticos en paquete, -3.21%; nopales, -10.4%; melón, -6.16%; carne de cerdo, -0.59%; y transporte aéreo, -2.02%.Los genéricos cuya alza de precios contribuyeron más a la inflación en la primera mitad de marzo, fueron: el pollo, con una alza quincenal de 2.03%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.39%; aguacate, 8.36%; vivienda propia, 0.15%; limón, 13.85%; papa, 4.03%; gas doméstico LP, 0.45%; calabacita, 7.30%; chile serrano, 7.67%; refrescos envasados, 0.28%.Entre las entidades que reportaron una disminución en el nivel general de precios durante la primera mitad de marzo, destacan: Tlaxcala con una baja quincenal de -0.4%; Hidalgo, -0.18%; Guerrero, -0.16%; Zacatecas y Ciudad de México, -0.6%, respectivamente.Por el contrario, los estados que reportaron la mayor inflación en el periodo de referencia, fueron: Yucatán con una alza quincenal de 0.78%; Chiapas, 0.51%; Oaxaca, 0.50%; Querétaro, 0.39%; y Baja California, 0.38%.El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, aumentó 0.16% quincenal y 3.60% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó -0.04% quincenal y subió 4.04 por ciento anual.Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.19% y los de los servicios 0.12% quincenal.Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios descendieron -0.08 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno -0.01 por ciento quincenal.