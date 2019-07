Arturo Elías Ayub señala que Bitcoin Trader es un fraude

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, Arturo Elías Ayub aclaró en un video que su imagen fue utilizada para un fraude y que no invierte en bitcoins.

La aplicación Bitcoin Trader tiene la finalidad de transaccionar la criptomoneda más popular del mercado y la cual ofrece grandes retornos. Medios de comunicación han denunciado el sitio con pruebas de fraude llevados a cabo por la plataforma.

En el video, Elías Ayub narró que un mesero le pidió su consejo sobre invertir en el negocio en el que él aparece en redes sociales. Sin embargo, el empresario respondió que no invirtiera porque es un fraude. También señaló que su imagen, la del programa Shark Tank México y la de sus miembros fue utilizada sin autorización previa.

Me han contado que en Estados Unidos utilizan a Warren Buffett, a Bill Gates (...) Es esta misma empresa mundial de fraudes enormes que no he encontrado porque no tiene una dirección física, porque el dinero que metes desaparece totalmente” dijo.