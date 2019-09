AMLO va por aumentar el salario mínimo

CAMPECHE.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es necesario mejorar los salarios para dejar de tener percepciones inferiores a las de potencias como China e incluso a las de países de Centroamérica.

Cuando empezó el auge en China decían que ellos tenían como ventaja comparativa que pagaban muy bajos salarios, y que por eso China se convirtió en la fábrica del mundo, pero ahora resulta que el salario allá es superior al de México, entonces es un tema que sí vamos a tratar”.

Durante su recorrido número 61 a la unidad rural médica del IMSS de la comunidad de Mamantel, el titular del Ejecutivo señaló que incluso los salarios mínimos de Guatemala, Honduras y El Salvador, son del doble de México.

“Fíjense en que niveles deterioro económico y social estamos, por eso tenemos que mejorar los salarios y vamos a ir haciéndolo poco a poco de manera gradual porque no se puede por decreto, no es decir: va a aumentar al 100%, no, tiene que ir poco a poco para que vaya mejorando el poder adquisitivo”.

A partir de este año el salario mínimo subió 16% y pasó de 80.36 pesos a 102.6 en la zona centro y sur del país y a 176.7 pesos en la frontera norte.

El mandatario insistió en que esos ajustes deben ir de la mano de contar con actividades productivas, de empresas que den empleos y tengan facilidades, “no con salarios raquíticos, sino con salarios justos”.

Ante el gobernador interino Carlos Miguel Aysa, su gabinete de Salud, médicos, enfermeras y personal administrativo, el Presidente reveló que en su camino, a la altura de Escársega, fue detenido por un grupo de policías.

“Me entregaron una petición que ganan muy poco... esto se lo dejo de tarea a Carlos Miguel... me dijeron ganamos 6 mil pesos muy poco y estamos cuidando que no se asiente el crimen organizado”, dijo.