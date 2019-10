AMLO se compromete a aumentar el salario cada año para que se ratifique el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.-En una carta a congresistas de Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a aumentar el salario mínimo cada año por encima de la inflación.

Esto, para dar confianza a los legisladores del vecino país para que ratifiquen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

AMLO dijo que su Gobierno solicitará al Congreso incrementar el presupuesto para la implementación de la reciente reforma laboral.

Este tema, en particular es el que más preocupa a los congresistas demócratas estadounidenses y que ha demorado la ratificación del acuerdo.

Hace unos días López Obrador dijo que envió la misiva a los congresistas demócratas de Estados Unidos en donde explica la importancia de que se apruebe el TMEC para México, Estados Unidos y Canadá y les pide no usar la aprobación del acuerdo con fines políticos electorales.

"Estoy enviándoles una carta a los legisladores de Estados Unidos asegurándoles que vamos a aplicar una política laboral en favor de los trabajadores y que va a haber libertad y democracia sindical.

También le envíe una carta a la señora (Nancy Pelosi) que es la presidente del Congreso de Estados Unidos, nos importa mucho que se apruebe el Tratado, es importante, no solo para México y Estados Unidos, y no queremos que se use tema con propósitos políticos electoral", Indicó.