AMLO asegura que es tiempo de que no haya privilegios en pago de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es tiempo que los contribuyentes actuemos de manera responsable y que no haya privilegios en el pago de impuestos.



"Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo que las grandes empresas y bancos no pague impuestos y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo", aseguró en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Hoy jueves EL UNIVERSAL, dio a conocer que directora del SAT, Margarita Ríos-Fajart, expuso que ve con buenos ojos que en el Paquete Económico 2020 se agregue nuevos candados para evitar la evasión y defraudación fiscal, y con ello lograr ingresos tributarios por 3.5 billones de pesos.En ese sentido, el mandatario dijo que están dispuestos a analizar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que plantea el pago de intereses por retardo en devolución de impuestos.

"Esta propuesta de los empresarios la vamos a analizar, no la descartamos para que no se tarden las retenciones y buscar simplificar lo más que se pueda, no ver al contribuyente como un delincuente en potencia, estamos a punto de que se apruebe una Ley de confianza ciudadana, que va en ese sentido, no lo descartamos", dijo.