VIRAL: Joven se dice frustrada en su primer día de trabajo y llora

En un relato, una joven aparentemente de Colombia compartió su experiencia en su primer día de trabajo, expresando su frustración y preocupación por la vida laboral que se avecina.

La recién graduada de la universidad se sinceró acerca de los desafíos que enfrentó en su jornada laboral y su dificultad para adaptarse a esta nueva etapa de su vida.

Hoy fue mi primer día laboral, hace apenas dos semanas que terminé la universidad, y ha sido una experiencia muy frustrante para mí", comentó la joven.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta es el largo tiempo que le lleva trasladarse desde su lugar de trabajo hasta su hogar.

Te puede interesar: VIRAL: Pareja descubre que hombre se había ido de fiesta de la peor manera

"Creo que no estoy preparada para trabajar. Son las cinco y cuarenta de la tarde. Yo vivo en el sur y prácticamente me toma dos horas llegar a casa. Hoy me dieron una hora de almuerzo, ni siquiera pude disfrutar de un almuerzo adecuado. Y sé que llegaré a mi casa alrededor de las ocho de la noche", lamentó.

La joven también destacó la dificultad de mantener contacto con su familia y amigos durante el día laboral, ya que no puede atender el teléfono mientras trabaja.

Esto la hizo sentirse desconectada de sus seres queridos, lo que contribuyó a hacer que sus ocho horas de trabajo fueran extremadamente estresantes.

Ha sido la jornada laboral más estresante de mi vida, y sé que cuando llegue a casa alrededor de las ocho de la noche, no podré disfrutar de tiempo con mi familia ni con mis amigos", concluyó.