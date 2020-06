T-MEC va, son ajustes complementarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ninguna reforma que afecte a los mexicanos será aprobada, hablando sobre los ajustes que se prevén al tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

El la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre la sesión extraordinaria que se hará en San Lázaro para "armonizar leyes para el tratado del libre comercio", donde la reportera señala que hay observaciones sobre el tema de trabajo infantil.

"Ninguna reforma que afecte a los mexicanos, que signifique maltratar a cualquier persona, si hay algo incluido de trabajo infantil, no se podría de ninguna manera aceptar", explicó el Presidente.

Lo "inhumano es ilegal, esas cosas no se van a aprobar(...) Hay cambios que se van hacer que no son de fondo, son de forma, son de ajustes, el tratado está aprobado y entrará en vigor el día 1 de este mes, estas son adecuaciones, ajustes complementarios, pero no de fondo, no hay nada que sea de fondo", explicó Andrés Manuel.

La próxima activación del T-MEC revivió la advertencia que hacía EU de que algunos sectores de la agricultura mexicana involucraba el trabajo infantil.