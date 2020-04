T-MEC entraría en vigor hasta julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Marzo concluyó sin que el gobierno de Canadá pudiera publicar la legislación de implementación del T-MEC que se necesita para poder intercambiar notificaciones con México y Estados Unidos, por lo que no podrá entrar el 1 de junio, ya que las reglas piden que entre al tercer mes después de que se notifique a las partes.



Si bien el presidente estadounidense Donald Trump pretendía que entrara en vigor el próximo 1 de junio, Canadá no logró terminar su proceso, tanto por el Covid-19 como porque hay regulaciones uniformes y trilaterales que aún se negocian, y que son requisito para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor.



Las reglas que se definieron en el documento del Tratado establecen que éste entrará en vigor tres meses después de que las partes concluyan su proceso de notificación por lo que al terminar marzo y comenzar abril, el tercer mes sería julio.



De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, aún no hay fecha específica para que se publique la "Order" en Canadá que es la legislación de implementación del T-MEC, pero sería en los próximos días.



El portavoz de Chrystia Freeland, la viceprimer ministro de Canadá, Alex Lawrence, dijo que aún trabajan los tres países en definir las regulaciones uniformes y trilaterales para definir cómo se calculará el contenido regional de acero, aluminio, automóviles, entre otras más.