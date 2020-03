Suspensión de etiquetado de alimentos no es definitiva: Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.-La decisión del Poder Judicial de conceder una suspensión provisional a la Norma Oficial Mexicana de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas (NOM-051), no es definitiva y no prejuzga sobre la legalidad del proceso de normalización, dijo la Secretaría de Economía, Salud y la Cofepris, en respuesta a diversos organismos del sector privado que dieron a conocer la medida del juez.

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunciaron que producto de la demanda que presentaron en contra de la NOM 051 de etiquetado, el juez pidió frenar el proceso de publicación de la Norma, por lo que la dependencia dijo: "se respetarán en todo momento las resoluciones del Poder Judicial de la Federación".

Sin embargo, las dependencias consideraron que "la suspensión es provisional e incluso ya fue impugnada para su revisión ante las autoridades jurisdiccionales superiores".

Para el sector privado no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la norma las opiniones técnicas ni los análisis que presentaron.

Aunque las secretarías y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios afirmaron que se involucró en el proceso a todos los sectores interesados incluso al sector empresarial.

"Confiamos en que el Poder Judicial garantizará las exigencias de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar. Finalmente, se aclara que la suspensión provisional decretada en nada prejuzga sobre la legalidad del proceso de normalización", aseguraron.

Recordaron que el uso de sellos en los alimentos es una medida para hacer frente a la "epidemia de sobrepeso y obesidad".