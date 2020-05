Sufren porcicultores baja en precios por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los porcicultores mexicanos enfrentan caída en el consumo y en los precios a raíz del paro de diversas actividades por la contingencia sanitaria, reveló la Confederación de Porcicultores Mexicanos.

Si de por sí la industria estaba atravesando por una disminución en su demanda debido a la época de cuaresma, el coronavirus vino a agravar esta caída y ahora alcanza 40 por ciento debido al cierre de restaurantes, algunos comedores industriales de las fábricas y otros grandes centros de consumo.

Además, los precios del cerdo en granja han llegado a caer hasta 10 pesos por debajo de los costos por kilo de producción de carne, aunque esto no se vea reflejado para el consumidor final.

Desafortunadamente estamos luchando con bajos precios en el mercado por la falta de demanda de los productos y aunado a esto traemos ya 10 pesos vendiendo por debajo del costo de producción a nivel nacional, hay unos que hasta más", dijo Marilú Abrego, presidenta de la Confederación.

Incluso, va a ser insostenible mantener los inventarios de cerdo en los próximos días y se va tener que sacar al precio que estén comprando, agregó.

Algunos están contemplando disminuir su producción en granjas si la contingencia se prolonga, aunque esta medida les resulte costosa porque se vería reflejada dentro de los ocho meses siguientes.

Es una decisión difícil porque no se sabe en realidad cuándo se va salir de esta pandemia y aún así la economía no se va reactivar inmediatamente, ya que hay mucha gente que perdió su empleo y no va a tener poder adquisitivo, sostuvo.

"Si esta bajada de precios continúa difícilmente se van a poder sostener los productores, algunos ya no van a aguantar mucho, sobre todo los pequeños.

"Seguramente va pasar que van a disminuir su producción o van a malbaratar como ya se está haciendo", comentó.

Otro punto a considerar es que el 70 por ciento de la alimentación del animal se cotiza en dólares porque son insumos importados y el alza de tipo de cambio ha venido a terminar de golpear a la industria en medio de toda esta pandemia, agregó.

"Se ha visto muy afectado todo, el dólar, la poca demanda, nosotros no podemos cerrar las granjas como cualquier otra fábrica.

"Tenemos que seguir trabajando aún por debajo de los costos de producción", expuso.

La directiva consideró que un cierre temporal de las importaciones de cerdo podrían ayudar a desahogar todo el producto que se tiene rezagado actualmente en México