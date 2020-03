Si se asfixia economía puede haber consecuencias más graves que el Covid-19: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reportar 251 casos positivos del Covid-19 —48 más que el viernes pasado— Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que si se asfixia a la economía nacional, "puede haber consecuencias devastadoras más graves que el propio coronavirus".



Enfatizó que la realidad que vive México es distinta a la de otros países, por lo que al implementar las medidas de sana distancia, que inician mañana y concluyen el 19 de abril, invitó a la población a no perder de vista el consumo local.



"Cada país tiene una realidad distinta. En México tenemos 50% de pobres, la mitad de la población vive al día, de una pequeña inversión, comercio o con un pago a destajo, por lo que pido a los mexicanos que, independientemente de la preocupación por la salud, no se pierda de vista las importantes consecuencias que tiene para los más desfavorecidos del país tener medidas restrictivas", indicó.



Resaltó la necesidad de lograr un balance entre las medidas sin afectar a la economía nacional.



"Si asfixiamos a la economía, familias enteras se pueden ir a la quiebra y padecer falta de sustentación. Si tomamos medidas extremas, esto puede tener consecuencias devastadoras", dijo.



Al ser cuestionado sobre el papel de las Fuerzas Armadas para la atención de la pandemia, mencionó que desde enero pasado se integraron equipos de respuesta que puedan trasladarse a comunidades donde se presenten brotes y no cuenten con sistema médico.



"Los planes DN-III y el de Marina pueden ayudar en distintas fases de la contingencia, pero no se va a militarizar la respuesta, no habrá uso de armas para mitigar un problema sanitario. En enero integramos grupos especiales de respuesta con elementos civiles para responder territorialmente donde haya una necesidad", agregó.

Mencionó que el viernes pasado se reunió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con la finalidad de integrar un plan de respuesta en la Zona Metropolitana. "Por la cantidad de población que hay en la Zona Metropolitana, es una región donde va a ocurrir probablemente la mayor carga de enfermedad, pero también es donde existe la mayor disponibilidad de hospitales y unidades especializadas de cuidados intensivos."Se acordó una coordinación para que las instituciones en el Valle de México pongan su infraestructura a disposición en el momento que tengamos una fase tres". En cuanto a las medidas de prevención, López–Gatell comentó que la primera opción para el lavado de manos debe ser agua y jabón, y llamó a los comerciantes a no incrementar de manera exagerada los precios del gel."En caso de no tener agua o jabón, el sustituto puede ser alcohol en gel. Esto empieza a ser sujeto de especulación comercial, pues se encarece. Medio litro, que costaba 50 pesos, se vende hasta en 300; es un abuso, porque se especula con la necesidad en momento de crisis.Ojalá los comercios tengan responsabilidad social y no quieran lucrar en tiempo de necesidad de proteger a población", explicó.A su vez, José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que existen 697 casos sospechosos por Covid-19 y que han sido descartados mil 463. Añadió que de los 251 positivos, 70% fueron atendidos por la Secretaría de Salud (Ssa) y 20% en el sector privado.Resaltó que en las últimas 24 horas, en el País se mantiene la cifra de dos defunciones."En la gráfica observamos que 85% de las personas que tuvieron la enfermedad continúan en aislamiento, 15% ya fueron dados de alta por mejoría y 1% se refiere a las defunciones", concluyó.