Si no hay apoyos, México tendría década perdida: Economista de BBVA

CIUDAD DE MÉXICO.- De mantenerse la política de pocos apoyos por parte del gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, el efecto podría llevar al país a tener una década perdida en el PIB per cápita, con severos efectos en el empleo, dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.



Si seguimos por la senda de pocos apoyos, no solamente no habrá una recuperación del PIB per cápita en los niveles que prevalecían antes de la crisis. Creemos que lamentablemente de seguir por esta ruta viene una década perdida, sin recuperación del PIB per cápita", explicó.