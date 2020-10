"Se cuida la salud del pueblo", dice AMLO tras prohibir venta de algunos quesos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que la prohibición de venta de quesos y yogures que no cumplen con las normas se debe a que "se cuida la salud del pueblo".

Durante la conferencia de la mañana, el mandatario aseguró que “hay que buscar que se informe sobre esto. Diálogo siempre. No es el propósito perjudicar a las empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo. Hay mucho fraude. No usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos”.

Agregó que hay muchos químicos y adulteraciones en ese tipo de alimentos y hay que regularlo.

Tienen que ser productos de buena calidad y, al mismo tiempo, no perjudicar a las empresas, además de no generalizar. No todo es ambición al dinero y la utilidad”, añadió.