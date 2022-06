Se burlan en Twitter del SAT por la Constancia de Situación Fiscal 

CIUDAD DE MÉXICO.-En Twitter un usuario se burló de la solicitud del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre a Constancia de Situación Fiscal.

Paso 1: El patrón te pide tu constancia fiscal del SAT porqué el SAT se la está requiriendo. Paso 2: Tú le pides al SAT dicha constancia. La tramitas y te la entrega Paso 3: Le entregas la constancia al patrón. Paso 4: El patrón se la entrega al SAT ¿Cómo se llamó la obra?", comentó en su cuenta de la red social Isidro Avila.

Ante esto, una usuaria criticó el "burocratismo del gobierno", mientras que otra indicó:

"Realmente la finalidad del SAT es que vayas y les actualices la información del domicilio para poder localizarte de ser necesario y además saber si tienes varias actividades económicas".

Otro agregó:

"No es la constancia, son los datos necesarios para emitir un CFDI, que para tener certeza se localizan en la constancia. Es cuestión de validar datos y si es OK, listo, no es necesaria la constancia".

¿Cómo tramitarlo?

Hay cuatro opciones para obtener la constancia:

Si ya te diste de alta en el buzón tributario, debes ingresar a la plataforma del SAT con el RFC y contraseña de acceso. Se da clic en la opción “Otros trámites servicios” y seleccionas el apartado “Genera tu constancia de situación fiscal”.

También se puede realizar la descarga por medio del portal SAT ID, ahí se pueden hacer dos procedimientos: primero, si no tienes contraseña puedes tramitarla desde ahí y crear un usuario que te ayudará para ingresar a tu buzón tributario en cuestiones futura; o segundo, desde ahí puedes descargar directamente tu constancia. Para los dos casos se solicita la misma información: RFC, identificación oficial, correo electrónico, y grabar un video para verificar tu identidad.

Puedes tramitarla desde el chat del SAT. Para ingresar y solicitar la constancia te pedirán datos personales y un correo electrónico al que te enviarán el documento, sin embargo, en los últimos días ha estado saturado por el incremento de solicitudes.

La cuarta, es asistir a una delegación del SAT para pedir la impresión de la constancia, te pedirán CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio, sin embargo, diversos medios reportan que varias de sus oficinas ya se encuentran saturadas.