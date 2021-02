SAT va por minera canadiense que evadió pagar a los mexicanos por la plata que se lleva: Reuters

CIUDAD DE MÉXICO.-Las autoridades fiscales mexicanas planean cobrar más de 500 millones de dólares a la minera canadiense First Majestic Silver por lo que afirman son impuestos adeudados por mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década, informa Reuters.

First Majestic, una empresa con sede en Vancouver que opera tres minas de plata en producción y otros proyectos en México, declinó hacer comentarios a los medios. Los representantes del Gobierno de México tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha solicitado 5 mil 500 millones de pesos (267.1 millones de dólares) en deuda tributaria hasta el momento, y la mitad restante del total aún no ha entrado en disputas formales, según el informe.

Las autoridades fiscales mexicanas obtuvieron una victoria judicial en septiembre cuando los magistrados dijeron que Primero Mining había logrado un acuerdo de precios ilegal con las autoridades fiscales entre 2010-2014.

First Majestic presentó una apelación a fines de noviembre a ese fallo, alegando que el tribunal federal no siguió los procedimientos regulares y no brindó a la empresa la oportunidad de presentar pruebas que respalden su caso.