Recuerda SAT que plazo para presentar declaración se extiende hasta 30 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la confusión que está causando que mañana 30 de abril vencía la fecha límite para cumplir con las obligaciones fiscales, contribuyentes están acudiendo a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin saber que se dio una prórroga.

Por eso el SAT pidió a los contribuyentes paciencia y no angustiarse, ya que el plazo para presentar la declaración anual para personas físicas se extendió hasta el 30 de junio. Sólo este viernes primero de mayo, por ser día feriado, cerrarán sus puertas.

El SAT está dando atención en sus 55 oficinas desconcentradas en todo el país y a través de 81 módulos tributarios de los 109 que tienen en total.

El administrador central de Servicios al Contribuyente del SAT, Javier Portugal, dijo a EL UNIVERSAL que es importante recordar que se dio más tiempo para la declaración anual para personas físicas del primero de abril al 30 de junio de este año.

Comentó que en las oficinas del órgano recaudador de impuestos están atendiendo prioritariamente el trámite de firma electrónica y contraseña. Sin embargo, lo más recomendable es que puedan hacer este trámite con más calma desde sus hogares.

Recordó que desde la entrada de la fase tres de la contingencia se puso a disposición de los contribuyentes la nueva aplicación, SAT ID para crear o renovar la contraseña que es la llave para hacer la declaración anual.

Aseguró que es una herramienta tecnológica muy amigable de fácil acceso con letras grandes mediante la cual en no más de 10 minutos se puede obtener en el portal del SAT.



Mencionó que para evitar que sea rechazada, se debe poner cuidado en capturar por ambos lados la credencial de elector si es que se eligió como identificación; también se acepta el pasaporte o cédula profesional.



Para los contribuyentes que no están familiarizados con la tecnología o no cuentan con una computadora o internet en su domicilio, dijo que precisamente por eso se dio una prórroga para atenderlos.



“Aquél adulto o quien no tenga esta posibilidad, precisamente por eso se dio la prórroga y una vez que se tenga más flexibilidad en cuestiones de medidas de salubridad, se les podrá dar el servicio en las oficinas o módulos de atención”, aseguró.