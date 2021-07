¿Quién será el sucesor?: Leopoldo Gómez dejará de ser vicepresidente de Noticieros Televisa, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Leopoldo Gómez, conductor del programa Tercer Grado, dejará de ser vicepresidente de Noticieros Televisa, reveló la revista Quien.

Los reportes indican que Gómez seguirá en la televisora, pero que dejará el cargo que tenía.

Gómez encabezó durante más de ocho años el programa de debate político Tercer Grado, donde compartió foro con Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Raymundo Riva Palacio, Joaquín López-Dóriga, entre otros.

Leopoldo Gómez se tituló en leyes por la Universidad Anáhuac y en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown, Washington.

Tiene también un doctorado en Ciencias Políticas, Gobierno y Filosofía por la misma universidad.

También ha sido columnista en diferentes medios impresos y electrónicos.

¿Quién será el sucesor?

La revista Quien, indica que su cargo será ocupado por Daniel Badía Gómez, sobrino de Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa.

Badía Gómez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, institución de la que también se graduó en Leyes en 2019.

En el 2020 obtuvo el Master of Laws – LLM por la New York University School of Law.