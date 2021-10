¿Qué bancos te cobran más comisión por retirar dinero de sus cajeros si no eres su cliente?

CIUDAD DE MÉXICO.- En muchas ocasiones necesitamos dinero en efectivo para cualquier situación de imprevisto que se nos presenta.

Por si no lo sabes y lo necesitas, puedes retirar efectivo en bancos que son diferentes al tuyo, sin embargo, esto generará una comisión, que si no es sumamente necesario el efectivo, tal vez decidas pensarlo dos veces al momento de retirar en un cajero que no es de tu banco.

Te contamos la comisión que ofrece cada banco por esta transacción de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al Banco de México.

Bancos cuya comisión es más alta

BMultiva: 40.00 pesos

40.00 pesos Bansi: 35.00 pesos

35.00 pesos HSBC: 30.90 pesos

30.90 pesos Santander: 30 pesos

30 pesos Scotiabank, Banorte y Afirme: 30.00 pesos

30.00 pesos BBVA: 29.50 pesos

29.50 pesos Banamex: 26.50 pesos

26.50 pesos Banco Azteca: 25.86 pesos

25.86 pesos Banregio y CIBanco: 25.00 pesos

Bancos con la comisión más baja

Banca Mifel: 23.00 pesos

23.00 pesos BanBanjio, Mi Banco y Bancrea: 20.00 pesos

20.00 pesos Banjercito: 16.00 pesos

16.00 pesos BanCoppel: 15.52 pesos

15.52 pesos Inbursa: 15.00 pesos

15.00 pesos ABC Capital: 12.93 pesos

12.93 pesos Banco del Bienestar: 10 pesos

Como dato importante la Condusef señala que el monto de las comisiones establecidas por cada institución dependerá de la ubicación del cajero y del giro comercial del lugar en el que está instalado.

