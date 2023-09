¿Puedes tener crédito Infonavit si estás en buró de crédito?

CIUDAD DE MÉXICO.-En un video reciente, Osvaldo González, asesor inmobiliario, abordó la relación entre el buró de crédito y la posibilidad de obtener un crédito hipotecario de Infonavit.

A medida que más personas se preguntan si estar en el buró de crédito puede impedirles acceder a un préstamo hipotecario, González despeja dudas y ofrece algunos consejos.

El asesor explica que el buró de crédito es un informe que refleja el historial crediticio de las personas, incluyendo sus comportamientos crediticios pasados. Ya sea que hayas tenido un pequeño crédito con una tienda departamental o un servicio de entretenimiento, es probable que tu información aparezca en el buró de crédito.

Si deseas solicitar un crédito hipotecario directamente con un banco, el buró de crédito desempeña un papel decisivo en la aprobación del crédito. Incluso si nunca has tenido un crédito antes, no aparecer en el buró de crédito también puede ser perjudicial, ya que el banco no tendrá información sobre tu historial crediticio para evaluar tu confiabilidad.

Por ello, aconseja a quienes planean comprar una propiedad que consideren obtener una tarjeta de crédito y usarla estratégicamente para construir un historial crediticio positivo, ya que esto puede ayudar a que las instituciones financieras confíen en ti y te ofrezcan mejores condiciones en tu crédito hipotecario.

¿Y CON INFONAVIT?

Pero, ¿qué sucede con Infonavit? Según González, la importancia del buró de crédito varía según el tipo de crédito de Infonavit al que deseas acceder, pues ofrece una amplia gama de opciones para necesidades diversas, como comprar una casa nueva, usada, un terreno, construir o remodelar una propiedad.

En particular, el experto se centra en dos grupos: aquellos en los que el recurso proviene directamente de Infonavit y aquellos en los que el recurso proviene de la banca privada pero es administrado por Infonavit.

En el segundo grupo, donde el recurso proviene de la banca privada, el buró de crédito es fundamental y decisivo para la aprobación del crédito. Si tu historial crediticio es negativo, es probable que te nieguen el crédito.

En el caso del crédito tradicional o primer crédito de Infonavit, donde el recurso proviene del Instituto directamente, es posible que te nieguen el crédito, pero es menos probable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un mal historial crediticio puede resultar en una penalización de hasta el 40% del monto total de crédito disponible.

Por esta razón, aconseja a quienes deseen saber cuánto crédito les ofrece Infonavit que descarguen su reporte especial de buró de crédito antes de iniciar el proceso en el portal de mi cuenta Infonavit.

En cuanto a la posibilidad de corregir el buró de crédito, González advierte sobre las estafas que circulan en las redes sociales. Destaca que la única forma legítima de mejorar tu historial crediticio es pagar el 100% de las deudas pendientes.