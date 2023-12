Profeco emite advertencia a usuarios Nissan: ¿cuáles son las razones?

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta a los propietarios de vehículos Nissan en México. Esta acción se debe a una serie de quejas recurrentes presentadas por los consumidores sobre la empresa automotriz.

Las quejas más frecuentes se centran en los defectos de fábrica en los vehículos de marcas como Nissan, seguidas por las quejas sobre autopartes defectuosas y reparaciones deficientes. Además, los consumidores han expresado su insatisfacción con la falta de cumplimiento de los contratos o garantías por parte de la empresa.

Además de la Profeco, el Buró Comercial, otra entidad en México, también ha registrado una serie de quejas de los consumidores contra Nissan, específicamente en el área de autofinanciamiento.

¿Cuáles son las quejas más comunes ante Profeco por usuarios Nissan?

Las quejas más comunes incluyen:

Evasión de responsabilidades en cuanto a errores al momento de cobrar

No entregar un producto o vehículo

Cobros extras no advertidos al consumidor

Errores de cálculo

Incumplimiento de contratos

Por último, la concesionaria de Nissan, que vende y distribuye autos de esta marca, también ha sido objeto de numerosas quejas ante la Profeco.

Las quejas más frecuentes incluyen la negativa a hacer valer la garantía de manera injusta, negativas en defectos de fábrica, reparaciones deficientes, no querer hacer válido el beneficio de cambiar o devolver un automóvil, y no brindar un servicio o no entregar un producto.

