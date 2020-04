Profeco advierte sobre falla en frenos de emergencia de vehículos Volvo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los vehículos de la compañía Volvo Car México presentan una falla en los frenos de emergencia de modelos XC40, XC60, S60 y XC90 años 2019 y 2020.

La dependencia, mediante un comunicado, precisó que Volvo Car se percató de una avería en el sistema automático de frenos de emergencia de asistencia al conductor. El cual es un elemento de seguridad de la marca IntelliSafe.

La empresa afirmó:

Puede no funcionar siempre debido a un problema de software. En una situación de emergencia en la que el conductor puede estar distraído o no reacciona ante los obstáculos que se aproximan, es posible que el sistema no siempre se active, lo que podría aumentar el riesgo de colisión”.