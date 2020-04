Prevén textileras del País aguantar a mayo sin ingresos

CIUDAD DE MÉXICO.-Las empresas dedicadas a la fabricación de textiles e hilos en el País no podrán sostener el pago de los salarios de sus trabajadores después de la primera quincena de mayo, informó Manuel Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).



La afectación alcanzaría a aproximadamente un millón 100 mil trabajadores.



De acuerdo con Espinosa, algunas de las fábricas que están detenidas incluso dudan en poder volver a arrancar operaciones, una vez que se levante el periodo de contingencia, pues probablemente se habrán descapitalizado.



Por ello, en algunos casos hasta se podría liquidar a los trabajadores pues 80 por ciento son pymes, explicó.



Los flujos que pensábamos que nos llegaría, tampoco nos está llegando como habían quedado, o sea las cadenas comerciales no nos están pagando que también ahí ya hicimos una solicitud formal a la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) y a Economía", afirmó Espinosa.



Agregó que por ahora estas tiendas están dando prioridad a pagar artículos esenciales como los alimentos o del sector salud como medicamentos.



Refirió que en este sector el número de trabajadores que se requiere es alto, por lo que del total de la estructura de costo de una empresa, el pago de nómina representa entre 50 y 60 por ciento.



"A mí me encantaría saber ¿cómo vas a sancionar una empresa por no tener ingresos? Por naturaleza las empresas buscan crecer y con el crecimiento buscan contratar y despedir es absurdo, por supuesto que no queremos despedir a nadie", afirmó Espinosa.