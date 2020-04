Prevén tengan pymes riesgos para sobrevivir más de un mes: IMEF

CIUDAD DE MÉXICO.-El 87 por ciento de las empresas en México, que son pequeñas y medianas (pymes), tendrán problemas para sobrevivir más de un mes de confinamiento sin apoyos económicos, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



La prolongación de la contingencia sanitaria del 30 de abril hasta finales de mayo para muchas regiones del País incrementará la cantidad de empresas que cierren, destacó en videoconferencia.



Normalmente, en otros países, las pymes tienen entre 20 y 25 días de efectivo para sobrevivir pagando renta, luz, impuestos y nómina sin recibir ingresos. En México pensamos que puede estar cerca de eso porque hemos preguntado a muchas empresas.



"Si nos vamos a dos meses de confinamiento significa que muchas empresas no van a tener efectivo para sobrevivir", aseveró Gabriel Casillas, presidente del comité nacional de Estudios Económicos del IMEF.



Actualmente, el IMEF espera que el País decrezca 6.7 por ciento en 2020, lo que implicará una pérdida de 505 mil empleos.



Luego de un mes del programa "Quédate en casa", la necesidad de apoyos para las empresas ha incrementado, pero lo anunciado por el Gobierno ha sido insuficiente, dijo.



"Una cuarentena es insuficiente sin los apoyos para que la gente que vive al día pueda quedarse en casa", afirmó Casillas.



El economista recomendó acceder a las líneas de crédito flexible del Fondo Monetario internacional (FMI) para lanzar programas que eviten la destrucción de riqueza y de empresas en el País.



"Hoy por hoy el mercado está pidiendo que te endeudes un poco más para salvar a quienes te pagan impuestos, porque si no salvas a los que te pagan impuestos podrás decir no gasté, pero después va haber una caída en los ingresos tributarios porque muchas empresas no van a sobrevivir.



"No se trata de si vas a salvar vidas humanas o la economía, ese debate no existe. Tienes que salvar a las personas, pero la economía no es algo extra, es parte de las personas. Tanto mata el Covid-19 como alguien que no puede comer", aseveró.



Por su parte, Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF, destacó que hasta el momento se han anunciado diversas medidas de apoyo gubernamental, tales como el adelanto de contribuciones de algunos programas sociales, el otorgamiento de créditos a empresas familiares, así como a trabajadores del Estado.



Sin embargo, recalcó que dichos apoyos son insuficientes para atender las causas de fondo del deterioro económico y para prevenir un impacto severo de la recesión sobre la mayor parte de la estructura productiva y del empleo del País.