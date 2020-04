Precio del dólar se dispara ante temor de recesión

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del dólar se disparó en ventanillas bancarias a 25.36 pesos, lo que significó su segundo nivel más alto en la historia, y con un avance de 1.52 pesos o 6.38% respecto a la semana pasada.



El resultado se da en medio de una mayor percepción de riesgo en los mercados internacionales, por la publicación de indicadores que sugieren que el impacto por Covid-19 será severo, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.



En Estados Unidos se publicó la nómina no agrícola de marzo, que mostró una pérdida de 701 mil empleos durante el mes pasado, lo que no se veía desde 2009.



En sentido contrario al peso, el petróleo mexicano terminó la jornada en 20.48 dólares por barril, 7.47 dólares más o 57.4% superior a su cotización del 27 de marzo pasado, en su mayor alza porcentual al menos desde 1996.



Ante el impacto económico esperado por la pandemia, el sector privado pidió al gobierno federal dar apoyos con el diferimiento del pago de impuestos para hacer frente a la crisis económica.



Sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, advirtió que no hay una visión amplia por parte de las autoridades mexicanas.

"[Han dado estímulos fiscales] todos los países menos México (...), todos tienen un apoyo del gobierno", afirmó el representante del sector empresarial durante una entrevista radiofónica.