¿Por qué el billete de Miguel Hidalgo se vende en miles de pesos por internet?

CIUDAD DE MÉXICO.- El ejemplar de mayor denominación, integrante de la familia F de billetes del Banco de México (Banxico), está en proceso de salir de circulación tras la llegada de la nueva Familia G. Posiblemente, este sea el motivo por el cual este billete protagonizado por Miguel Hidalgo y Costilla, se vende por miles de pesos a través de la web.

Este billete que empezó a circular a partir de abril de 2008 ha entrado en el proceso de retiro, lo que quiere decir que conservará su poder liberatorio o denominación, sin embargo, se retira de la circulación a través de los bancos, esto por resolución del Banco de México.

Explicado de otra manera, lo que pasará es que si cuentas con uno de estos billetes podrás usarlo para pagar o realizar alguna transacción, no obstante, cuando termine en un banco, lo empezarán a separar, para ser depositado en el Banco de México, y no volverá a ser entregado al público, entonces empezará a escasear y poco a poco no se verá ninguno.

Te puede interesar: Debido a un curioso error de fabricación este billete de 100 se vende en internet por 180 mil pesos

Esta puede ser la razón por la que un vendedor ofrece esta pieza por medio de mercado libre por 15 mil pesos, y dentro la página también hay quienes lo ofrecen hasta por casi 20 veces su valor. Cabe mencionar que es recomendable acudir a un establecimiento especializado en numismática, para obtener orientación profesional.

Características de este billete

Como ya se mencionó, este billete forma parte de la familia F, cuenta con las medidas de 155 x 66 mm, está hecho con papel algodón y en él predominan los colores rosa y violeta .

y en él predominan los colores . En el anverso de este billete se encuentra la efigie del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, como complemento cuenta con una viñeta compuesta por la campana de Dolores y dos torres de la misma iglesia, haciendo referencia al grito de Dolores.