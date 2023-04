Por esta razón Profeco retirará a Jarritos y Jumex del mercado

CIUDAD DE MÉXICO.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha anunciado que retirará del mercado varios refrescos debido a diversas irregularidades, como falsas leyendas, contenido insuficiente y etiquetado en inglés.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, ha explicado que el laboratorio de la Procuraduría analizó 46 refrescos, y que los resultados se publicarán en la Revista del Consumidor en mayo.

Sheffield también ha destacado que el consumo frecuente y excesivo de refrescos puede ser perjudicial para la salud, especialmente en el caso de los niños, y ha aconsejado a los padres que opten por bebidas más saludables, como agua de limón o agua natural.

¿Qué refrescos se retiran del mercado?

Entre los refrescos que se retirarán del mercado se encuentran Sidral Aga, que alega estar hecho con un 20% de jugo de manzana pero en realidad solo contiene un 1%; Jarritos, que contiene más jarabe de maíz de alta fructosa que azúcar y tiene una leyenda engañosa en su etiqueta; Kas naranja, cuya afirmación de tener un "intenso sabor a cítrico" no pudo ser comprobada; y Free life, que afirma ser "100% natural" pero no pudo demostrar que lo sea. Además, Lacroix, que es el refresco menos perjudicial, tiene toda la información en inglés y Sisi no declara el contenido exacto de un edulcorante llamado acesulfame k.

Por otro lado, se han detectado tres refrescos que tienen menos contenido del que declaran y que, en su mayoría, ya han sido retirados voluntariamente de los anaqueles. Estos son Jumex naranjada, Frutzzo, que declara 600 ml pero solo contiene 582 ml; Ameyal, que declara dos litros pero solo contiene 1,96 litros y no contiene fruta, como sugiere su etiqueta; y Zing naranja, que declara contener 3,3 litros pero solo tiene 3,24 litros.

Te puede interesar: Acusan a Valle Verde de vender "arroz plástico", esto respondió Profeco ante polémica

Coca Cola o Pepsi Cola: su acidez mata a los bichos

Finalmente, el Procurador Federal del Consumidor ha destacado que los refrescos de cola, como Coca Cola o Pepsi Cola, no contienen conservadores porque su nivel de acidez es tan alto que "solos matan cualquier bicho".

Estos refrescos no se encuentran entre los que serán retirados del mercado, pero es importante tener en cuenta que su consumo excesivo también puede ser perjudicial para la salud, dice el procurador.

En definitiva, la Profeco dice que está tomando medidas para proteger a los consumidores de los refrescos con irregularidades y recomienda opciones más saludables para su consumo.