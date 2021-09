Outsourcing: 40% de empresas en México aún no cumplen con reforma de subcontratación

CIUDAD DE MÉXICO.- Son alrededor del 40% de las empresas del sector comercio, servicios y turismo que siguen en proceso de los trámites para cumplir con la reforma de subcontratación, a lo que su presidente José Manuel López Campos pidió flexibilidad para que el SAT no imponga sanciones o multas económicas.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente del comercio organizado comentó sobre el insuficiente periodo para realizar trámites por parte del sector privado, lo que contrasta con el lapso otorgado para las dependencias federales.

Se concedió una prórroga de un mes que ya venció el 1 de septiembre, pero queda, en el sector de comercio, cerca del 40% de las empresas que no han completado el trámite. No que no lo hayan iniciado, que no lo han completado, seguiremos trabajando en ese sentido para completar el trámite de la manera más rápida posible”, declaró.