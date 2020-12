OPEP+ acordó incremento de producción a partir de enero 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la reactivación económica global los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordaron un incremento de 500 mil barriles diarios a partir del próximo mes; así, el precio internacional del petróleo alcanzó su mayor nivel desde la primera quincena de marzo.

El pasado mes de abril, la OPEP+ recortó 10 millones de barriles diarios de petróleo en mayo y junio; así el primer incremento que se da después del mayor recorte de producción pactado en la historia del grupo.

La negociación de la OPEP+ y el acuerdo para nuevos estímulos en Estados Unidos, ayudaron que el precio internacional del petróleo a 46.09 dólares, el nivel más alto desde la primera quincena de marzo. En México, el precio de la mezcla mexicana cerró hoy viernes en 44.07 dólares, el nivel más alto desde el 26 de febrero.

A pesar de ese mayor precio, en diciembre el precio promedio es de 43.87 dólares, es decir, 10.5% menos respecto a lo presupuestado en el paquete económico de 2020.

El incremento de precios, no apoya a las finanzas públicas porque estaban calculadas con 49 por barril y una producción superior a 1.95 millones de barriles diarios y actualmente se están produciendo 1.67 millones de barriles, comentó el especialista Ramsés Pech.

Para el paquete económico para 2021 se contempla un precio promedio de 42.1 dólares por barril y hasta el momento promedio 43.87 dólares, el impacto será positivo sólo si incrementan la producción, pero eso no se puede porque los pozos no están produciendo y no hay dinero porque le redujeron el presupuesto a Pemex”, agregó el experto.