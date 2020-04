No me gustó el modito del BID y el Consejo Mexicano de Negocios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le gustó "el modito" de cómo se pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para lanzar un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas que ya fue avalado por la Secretaría de Hacienda.



No me gustó mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político se nutrían mutuamente, ahora hay una separación de poder económico y del poder político".