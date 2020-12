¡No más! Dile adiós a esa tarjeta de crédito de una vez por todas 

HERMOSILLO, Sonora.- Ya no puedes seguir pagando tu tarjeta de crédito o te resulta difícil su manejo, o tal vez representa para ti una tentación que no quieres tener.



Pero a veces deshacerte de ella puede resultar un proceso difícil debido a que tu asesor bancario hará hasta lo imposible porque no canceles y te quedes con ese crédito.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te comparte algunos consejos si crees que ha llegado el momento de terminar tu relación con la tarjeta de crédito:

1.- Tu tarjeta debe estar en ceros totales: Para la cancelación, verifica primero que no existe ningún movimiento a favor o cargo en contra, para verificarlo debes imprimir tu historial de movimientos.



2.- Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: Puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.



3.- Procura dar de baja las domiciliaciones: Aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.



4.- Pueden pedirte que entregues el plástico personalmente: Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, sólo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.



5.- Este trámite es totalmente gratuito: El banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

Si tienes alguna duda o enfrentas algún problema en la cancelación de tu tarjeta de crédito, puedes contactar a la Condusef en: https://www.condusef.gob.mx/ o llamar al teléfono 55 53 400 999.