"No debe haber márgenes de ganancia excesivos": AMLO reitera que no habrá 'gasolinazos'

CIUDAD DE MÉXICO.- Al reiterar que no habrá gasolinazos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el monitoreo de precios de combustible que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque no debe haber márgenes de ganancia excesivos.



"No queremos que los márgenes de ganancia sean excesivos de los que se dedican a la distribución de los combustibles, que no haya abusos y que se den litros de a litro, que no se le robe al consumidor".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que Profeco tiene un sistema de información al público.