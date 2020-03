Multas de 3 mdp para comerciantes que aumenten precios, advierte Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, advirtió que los comerciantes que "se pasen de rosca" y aumenten los precios de productos básicos durante la pandemia de coronavirus, se les impondrá una multa de 3 millones de pesos.



Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que hasta el momento no han impuesto ninguna sanción.



Sheffield aseveró que no hay justificación para que aumente el precio de productos derivados de maíz blanco, caña de azúcar, frijol, entre otros.



"En consecuencia quién abusen, quienes se pasan de rosca y gandalla se les pondrá una multa de 3 millones de pesos para que eso que abusen lo tengan que devolver y si insisten en aumentar injustificadamente los precios podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía".



En el caso del huevo dijo que la Profeco monitorea constantemente el precio de ese producto y detectaron que hubo un aumento estacional leve que se da año con año por la temporada de frio.



"Cuando se declara la fase dos, algunos quisieron aumentar el precio, cuando el precio promedio nacional es de 40 pesos".



Señaló que hizo requerimientos de información y apercibimiento a Bachoco, el Calvario y San Juan, respuestas que se tendrán hoy y "estoy segura de que habrá una respuesta solidaria de ellos".



También hizo un llamado a los medios de información que reportaron a 90 pesos el kilo de huevo.



"Salí corriendo a buscarlo, y eso fue lo que encontré. Por favor lean completo, están bien que no escriben con una caligrafía perfecta, pero dice ¡cono de huevo, no kilo de huevo! ¡Cono de huevo!, Ahí voy a ver quién se está pasando de rosca y perdí mi tiempo".