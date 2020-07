Migración y seguridad, los temas más allá del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el tema principal del encuentro con su homólogo Donald Trump en Washington es para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), analistas prevén que se pongan sobre la mesa otros temas, como el migratorio, seguridad, el fallido operativo “Rápido y Furioso” e incluso que hablen sobre Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa.

El mandatario mexicano ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre si estarán sobre la mesa el tema migratorio y los recursos que EU no ha dado a países de Centroamérica, pero López Obrador ha insistido en que además de la celebración del tratado quiere agradecer personalmente a Trump su ayuda para la venta de ventiladores para los enfermos de Covid-19 y hacer frente a la pandemia de una forma más holgada.

Y aunque el viernes deslizó que quizá podría plantear a su homólogo, además de hablar de béisbol, el tema del operativo “Rápido y Furioso” implementando durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, no ha querido dar más detalles de los posibles temas que podrían tocarse en esa primera reunión del miércoles.

“Yo no sé qué es lo que busca López Obrador al ir a Estados Unidos o si realmente vayan a tratar temas que sirvan a López Obrador. Yo creo que él también está buscando algo”, reflexionó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, D.C.

Correa-Cabrera consideró que el Presidente mexicano “sabe lo que puede perder”, porque en cuanto se dé la vuelta Donald Trump “estará hablando con su base (electoral) diciendo que México está pagando por el muro”. En ese sentido, López Obrador “definitivamente quiere algo”.

Al hacer esto (reunirse) se estarían haciendo los dos presidentes cargo de sus enemigos políticos. En el caso del presidente mexicano podría ganar porque podría exhibir a la administración Calderón”.



HACERSE CARGO DE ENEMIGOS POLÍTICOS

“Está el tema de (Genaro) García Luna, el tema de sus rencillas con otros políticos mexicanos como Felipe Calderón”, agregó.

Aunque a simple vista el sacar el tema de “Rápido y Furioso” pareciera desafortunado para México, pues en EU es caso cerrado, sostuvo Correa-Cabrera, ambos presidentes pudieran estarse “haciendo cargo de sus enemigos políticos” al abrir esa “herida”.

“Independientemente de lo que surja en esto, Trump quiere evidenciar a algunos personajes del Partido Demócrata o relacionados con el Partido Demócrata que cometieron este acto. Al final contra el que está contendiendo Trump, (Joe) Biden, fue el vicepresidente de Barack Obama”, resaltó.

Del lado mexicano, explicó, se podrían tomar acciones en contra de los adversarios políticos de López Obrador que participaron en el sexenio de Calderón.

MIGRACIÓN



López Obrador no ha sido claro en si tocará o no el tema migratorio con Trump, un tópico que para el mandatario estadounidense es sumamente importante en época de elecciones para convencer a su base electoral de que ha cumplido sus promesas.

“No sé si México quiera negociar con esta visita el tema y sacar provecho; decir: ‘Yo me estoy quedando con todo el paquete de la migración, dame un poco de dinero’. México es declarado tercer país seguro, pero no con las ventajas de un tercer país seguro”, precisó Correa-Cabrera.

Los países desarrollados, explicó, deben darle recursos a los terceros países seguros para que puedan atender a los refugiados y el mandatario mexicano ha sido claro en que EU no cumplió con su compromiso de invertir en el Sur-Sureste mexicano y en los países centroamericanos.

“Quizás esto es lo que quiera Andrés y tengan acordado más de esto, pero sí pasa, dependerá también de si Trump se va o se queda”, añadió.



Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice en EU, no cree que sea posible que el mandatario mexicano ponga sobre la mesa el tema migratorio.

“¿Será posible que le pida a Trump que reconsidere su política migratoria? No. La política migratoria de Trump es una política diseñada para restringir la migración a EU, legal e ilegal”, explicó.

Y agregó: “La agenda de la política migratoria de EU la lleva Stephen Miller, uno de los consejeros senior de la Casa Blanca, un hombre que cree en el supremacismo blanco y que ha dedicado tres años y medio de la administración de Trump a restringir la migración... Trump no abrirá el proceso migratorio”.

Para Payán las deportaciones y la construcción del muro no se detendrán por una petición del Presidente mexicano.



TRUMP PODRÍA HABLAR DE SEGURIDAD

El otro tema que podría ponerse sobre la mesa de parte de Donald Trump, es de la seguridad por los eventos violentos muy visibles en México, como el atentado en contra del secretario de Seguridad de la CDMX y la masacre de 24 jóvenes en Irapuato, dijo Payán.

La agenda en materia de seguridad no es para México, al menos que el Presidente mexicano pida ayuda a Estados Unidos.

“Pero lo que los estadounidenses puedan ofrecerle no es diferente a lo que ya le dieron a Calderón y a (Enrique) Peña”, agregó.



Yo creo que Donald Trump sí tiene en mente presionar al presidente López Obrador para que abra las compuertas de la cooperación en materia de seguridad, pero eso sería regresar a un esquema que López Obrador dice que ya renunció, que es el calderonismo”.

Tony Payán consideró que cuando dos jefes de Estado se reúnen, deben de obtener algo de la visita.

“Siempre hay una pregunta sobre qué ganan cada uno. Eso tiene que ver con dos cosas: Si hay una agenda sustantiva, si es simbólica o una combinación de ambas. No me queda claro en la parte simbólica. Trump no tiene nada que perder con una visita de López Obrador”, dijo.

En contraste con Correa-Cabrera, Payán no advierte alguna agenda oculta en López Obrador.

“Ha sido muy claro. No es ninguna persona misteriosa, él no sabe cómo esconder nada, no tiene agendas ocultas, hay suficiente material en sus declaraciones para saber qué lleva en la libreta, en su agenda. Él dijo que lleva un agradecimiento por el T-MEC”, dijo.