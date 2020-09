Mezcal de foto de Luisito Comunica responde ante polémica y críticas

DOLORES HIDALGO, Guanajuato.- En los días recientes el youtuber Luisito Comunica desató la polémica al publicar una imagen junto a su novia y una botella de mezcal, cuyo nombre estalló la controversia: "tus nalguitas serán mías".

Y es que en conjunto, sumado a la descripción "advertida estás", fue lo que detonó la molestia de varios usuarios en redes sociales que lo acusaron de hacer apología a la violación, y "normalizar emborrachar a una persona para tener relaciones sexuales con ella".

Las críticas se dirigieron contra el creador de contenido, pero también contra el producto, como se pudo apreciar en las últimas horas, pues muchos usuarios de redes sociales se dirigieron a la página del mezcal para reseñarlo y dejarle comentarios en contra.

No obstante, además de que la valoración del producto bajó con las reseñas negativas, llamó la atención la respuesta que los administradores dieron a quienes acusaron que la etiqueta hacía apología a la violación.

Cabe resaltar que "tus nalguitas serán mías" no es un nombre que se pueda validar ante el Insituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que no sería una marca registrada, ya que el artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial, prohíbe el registro a toda marca que vaya contra la moral, orden público y buenas costumbres; es decir no se acepta lenguaje soez o palabras altisonantes.

La reacción de Luisito

Por su parte, Luisito Comunica pidió disculpas y dijo estar agradecido de que le recalcaran su error para no repetirlo nunca.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”, dijo en un primer tuit.

En otro más, dijo que todos formamos parte de una cultura que normaliza bromas que no deberían ser graciosa, por lo que agradeció que haya personas que levanten la voz en contra de estas polémicas.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, remató.