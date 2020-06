México ya no reducirá más su producción de petróleo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México ya no podrá recortar más su producción de petróleo y que su postura ya fue informada a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En el marco de la reunión virtual prevista para este fin de semana, el mandatario informó que la Rocío Nahle, secretaria de Energía, participará de manera telefónica.

“Nosotros no podríamos cerrar más la producción, nosotros ya cerramos pozos petróleos para cumplir con el compromiso que hicimos”, dijo.

López Obrador recordó que México ya disminuyó su producción en 100 mil barriles de petróleo.

“Se puede verificar que no estamos extrayendo más petróleo, hubo una disminución de 100 mil barriles”, dijo.

Y pidió que los países que no han cumplido con su compromiso, lo hagan.

“Los países que ya cumplieron están demandando que todos cumplan, ese es uno de los puntos de la agenda. Que se logre de nuevo el acuerdo, si no hay acuerdo todos nos afectamos, salimos perjudicados; no veo ahora la misma situación de antes, ahora se trata que los que se quedaron rezagados, los que no han cumplido lo hagan”, enfatizó.