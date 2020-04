México retomará su producción habitual de petróleo en julio pese a OPEP+

CIUDAD DE MÉXICO.-México, que se comprometió ante la OPEP+ a recortar su producción de petróleo en 100.000 barriles diarios, recuperará su volumen habitual en el mes de julio cuando el resto de miembros de la alianza aflojen un poco en sus medidas restrictivas.



Así lo confirmó este miércoles la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien explicó que en el segundo semestre del año los miembros del acuerdo pasarán de una reducción en la producción del 23 % a una del 18 %, mientras que México, que solo ha recortado el 6 %, retomará su producción habitual.



"Nosotros no podemos hacer esto. Recuperaremos los 100.000 barriles diarios y nos quedaremos en (una producción de) 1,75 millones de barriles, que es la tasa de referencia", aclaró Nahle.



Los miembros de la alianza OPEP+ pidieron a México la semana pasada que rebajara su producción en 400.000 barriles diarios, pero el país latinoamericano solo lo hizo en 100.000 unidades y Estados Unidos se comprometió, como confirmó su presidente, Donald Trump, a una rebaja adicional de 250.000 para cubrir el cupo mexicano.

Nahle justificó la negativa de México a acatar las demandas de la alianza porque las afectaciones en el país son mayores "económicamente y técnicamente" dado el bajo volumen de extracción comparado con los grandes productores.Además, México atraviesa un proceso de recuperación en su producción petrolera, ya que, según su presidente, Andrés Manuel López Obrador, el crudo producido en México iba en caída los últimos 14 años antes del inicio de su mandato en diciembre de 2018.La secretaria de Energía dijo que todos los países "comprendieron" la situación de México y agradeció especialmente la postura amable de Rusia, pero precisó que fue "una negociación larga" en la que tuvo que explicar la particular situación de su país."Primero se llegó al acuerdo con el presidente Trump, luego el Gobierno ruso aceptó. Donde había un poco de resistencia era en Arabia Saudita, pero al final se portaron muy bien", detalló López Obrador.Todavía no ha trascendido la contraprestación de México por los 250.000 barriles en los que ayudará Estados Unidos, aunque Trump ya declaró que la ayuda será "reembolsada en el futuro".El presidente mexicano dijo que los recortes en la producción de crudo también ayudan a los productores de Texas "porque los costos de producir con el 'fracking' son más elevados" y ya no tienen beneficios.Pese a esta reducción en la oferta propulsada por la OPEP+, los precios del petróleo siguen bajo mínimos: el Brent está este miércoles netamente por debajo del listón de los 30 dólares y la mezcla mexicana cerró ayer en 15,30 dólares.Según la Agencia Internacional de la Energia (AIE), el desplome en la demanda global por la crisis del coronavirus no podrá ser absorbido a corto plazo y el consumo de crudo en 2020 caerá a niveles de hace una década.