México entre los países que han estipulado en su Constitución el acceso a internet y el derecho a la banda ancha

MÉXICO.- Existe una tendencia mundial que considera que el acceso a internet para toda la población debe ser reconocido como un derecho humano; países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México, Costa Rica y recientemente Argentina, consideran su carácter de servicio esencial y estratégico.

Organismos internaciones como Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una declaración pidiéndole a los Estados "reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión".

"En América Latina, según la CEPAL, el 45% de la población carece de banda ancha. Con lo cual existe un déficit estructural en términos democráticos”, explicó Damián Loreti, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Si hoy no accedes a internet no tenés educación, trabajo, no podés accionar con los bancos, sobre todo, en el marco de la pandemia, añadió.