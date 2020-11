México defiende con optimismo su rebote económico con pandemia "bajo control"

CIUDAD DE MÉXICO.-Funcionarios del Gobierno mexicano defendieron este jueves su optimismo en el rebote económico del país gracias a una pandemia "bajo control" que les permitirá mantener su pronóstico de una contracción de solo 8 % del PIB para este año.

En un evento virtual de Americas Society: Council Of the Americas (AS/COA), Arturo Herrera, titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó "no tener miedo" de un rebrote de covid-19 como el que ha obligado al reconfinamiento de Europa.

"Nosotros hemos venido teniendo este repunte (económico) ya a lo largo de estos meses, desde junio para acá, teniendo hasta ahora bajo control la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? De las 32 entidades federativas, hay 22 entidades en las que hay caídas en el contagio", sostuvo Herrera.

Además de 96 mil 430 muertos y más de 986 mil casos confirmados, la crisis del coronavirus ha dejado en México una caída acumulada del producto interno bruto (PIB) de 9.6 % en los primeros nueve meses del año.

Aunque Herrera admitió que la SHCP ha recibido críticas por ser "demasiado optimista", reiteró su previsión de un decrecimiento de 8 % del PIB para este año con un repunte de 4.6 % en 2021 sin temor a una segunda ola de contagios.

No, yo creo que, como dije antes, tenemos ese raro privilegio de observar con un rezago lo que está pasando en otros países y entonces tratar de aprender de lo que está pasando en ellos", expresó.

RESPALDO DEL SECTOR PRIVADO

En la jornada virtual de "México: Oportunidades de Inversión y Reactivación Económica", representantes del sector privado reconocieron las acciones del Gobierno.

"México, a través del buen manejo de la Secretaría de Hacienda y el liderazgo de Arturo Herrera, tiene un entorno financiero sólido que posiciona el país para una rápida recuperación cuando las condiciones están dadas", declaró Susan Segal, presidenta y directora general de AS/COA.

Abraham Zamora, vicepresidente ejecutivo de Sustentabilidad, Asuntos Corporativos y Públicos de la empresa energética IEnova, reconoció un cambio de actitud del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En particular, enunció la inclusión de proyectos energéticos en el primer paquete de infraestructura que empresarios y Gobierno anunciaron en octubre por 297 mil 344 millones de pesos (más de 14 mil 460 millones de dólares), además del segundo que vendrá a finales de noviembre.

"Vemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, el Gobierno ha mostrado una gran disposición a sentarse más con el sector privado para reactivar cosas, para reactivar proyectos en el tema de energía", manifestó Zamora.

ENTRE ESPERANZA Y CAUTELA

México ha recuperado 7.5 millones de empleos informales e informales de cerca de 13 millones perdidos por la pandemia, informó la SHCP.

Además, tras una contracción histórica anual de 18.7 % del PIB en el segundo trimestre del año, la economía de México tuvo un repunte trimestral de 12 % de julio a septiembre, recordó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

"Lo que estamos observando es una recuperación ya en un tercer trimestre, donde estamos creciendo, el impacto más importante lo vimos en los meses de abril y mayo, en el segundo trimestre", argumentó el funcionario.

Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía (SE), destacó la recuperación de los sectores de la construcción, la manufactura, las exportaciones y la industria automotriz.

"Aunque en términos ajustados por estacionalidad, mes a mes, trimestre a trimestre, muestran una recuperación importante, sí es preciso señalar que estamos en niveles muy por debajo de los anteriores, e incluso regresar a esos niveles costará todavía algunos meses", reconoció.

Los funcionarios presumieron la fortaleza del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio, pese a la "coyuntura política" de Washington.