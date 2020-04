México aumentó el 13,6 % anual la producción de trigo panificable

CIUDAD DE MÉXICO.-La producción de trigo panificable en la temporada 2019-2020 en México sumó 1,54 millones de toneladas, un aumento del 13,6 % en comparación con el año previo, informaron este lunes fuentes oficiales.



La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicó que el aumento fue resultado de los incentivos del Programa Precios de Garantía, impulsados por el Gobierno de México,



En un comunicado, la dependencia dijo que de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), "la producción del año 2020/21 (abril 2020-marzo 2021) se estima en cerca de 1,60 millones de toneladas de trigo harinero".



En la nota, la secretaría subrayó que "el aumento en la superficie sembrada está incentivado por el programa Precios de Garantía", operado por el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y que busca apoyar hasta 40 mil productores de trigo mediante un incentivo por tonelada.



En lo que se refiere al comercio internacional, para abril se presenta una disminución en el estimado de exportaciones mundiales de 0,91 millones de toneladas, respecto al mes pasado, sumando un total de 182,71 millones de toneladas.



Uno de los objetivos de la Administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es reposicionar la actividad de la agricultura y buscar la seguridad alimentaria de los mexicanos, esto mediante la autosuficiencia en cinco productos básicos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.



Hace unos días, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México defendió ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la agricultura en el mundo "no puede parar" a pesar de la pandemia del COVID-19.



"El abasto de alimentos muchas veces se da por hecho, pero viene del esfuerzo de agricultores, campesinos y ganaderos que no han bajado los brazos aunque todo ellos están expuestos al virus porque la agricultura no puede parar", declaró el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos.