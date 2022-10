Mauricio Sulaiman se dice sorprendido por el AIFA: "Me encantó"

CIUDAD DE MÉXICO.-Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, se dijo sorprendido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Primer vuelo por el famoso AIFA, hasta el momento gran experiencia. Tanto ataque y prejuicio. Vamos a Acapulco para preparativos de nuestra convención anual... ya veremos cómo nos va, pero hasta ahora formidable", escribió Sulaiman en su cuenta de Twitter.

A estas declaraciones, el periodista Pedro Ferriz le contestó y le señaló que el aeropuerto "no es funcional".

Por lo que Mauricio Sulaiman se vio en la necesidad de contestar.

Primer vuelo por @aifaaero el famoso AIFA , hasta el momento Gran experiencia . Tanto ataque y prejuicio. Vamos a #Acapulco para preparativos de nuestra convención anual ….. ya veremos como nos va pero hasta ahora formidable pic.twitter.com/H0nhR874FC — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) October 6, 2022

"Tomé un vuelo del aeropuerto del que había escuchado pura negatividad y (a mí) me encantó. Yo no soy influencer ni palero de nada ni de nadie, lo único fue compartir algo que yo viví y punto, llegue rápido, me gustó mucho y salí a tiempo", indicó.

El empresario también dijo que le sorprendió la limpieza del AIFA que "es mil veces mejor que Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)".

"He viajado mucho y me sorprendió la limpieza y los espacios. Para nada es como ningún aeropuerto “grande”, pero fue mil veces mejor que AICM para el vuelo que tomé. Ya veremos cuando se llene pero yo lo vi funcional y rápido. Caray solo conté mi experiencia y nada más", agregó.