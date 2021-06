Los créditos personales y para qué se usan.

Los resultados macroeconómicos que se publicaron en la Eurozona la semana del 20 de mayo han traído a los parqués buenas sensaciones que están arrastrando a las cotizaciones al alza tras unas semanas de incertidumbre que estaban lastrando los resultados en los principales referentes como el Ibex 35.



Pero esto, ¿cómo ayuda al ciudadano medio?

Durante muchos años, los ahorradores han buscado rentabilidades en ciertos productos financieros asociados a la bolsa por la facilidad con la que se podían obtener resultados si se acertaba.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sin embargo, en un contexto de crisis como el que ronda actualmente las economías familiares, todo pasa también por intentar salvar las finanzas mensuales, incluso a costa de conseguir ciertos préstamos. Actualmente, de hecho, existe la posibilidad de acceder a préstamos sin intereses que se encuentran en algunos buscadores de crédito y que pueden servir como trampolín para poder no solo salvar el mes sino dar un empujón final a la economía de familia.

Pero, ¿para qué pide hoy un ciudadano medio préstamos?

“Actualmente hay una serie de obligaciones a las que hay que hacer frente para evitar problemas en el medio plazo por impago. Alquiler, hipoteca, facturas energéticas, agua y los recibos de préstamos a los que se está suscrito son los primeros pagos a los que atender para evitar cualquier impago” explican desde Loanscouter.



A esto se suman, además, ciertos productos y servicios que hoy en día se consideran necesarios: coches y sus averías, reformas para tener la casa perfecta en la convivencia o estudios.



Estos tres puntos suelen ser los que más préstamos mueven de forma general a través de plataformas.

“Una avería mecánica con la que no se contaba parece algo no muy relevante. Sin embargo, con la deslocalización actual a la hora de trabajar, es necesario contar con un medio de transporte que permita los desplazamientos. A eso se suma cualquier avería en casa (calderas, griferías, etc.) que deben ser atendidas y también las facturas de libros, materiales o centros de estudios de los hijos, que dependen de ello para salir adelante en el plazo medio” explican.



Conseguir unas condiciones óptimas puede marcar la diferencia. De ahí que sea tan importante comparar las opciones de créditos que hay en el mercado para encontrar la que mejor se ajuste a las necesidades, plazos de devolución e importes. Mejor apurar y no pedir de más y ser capaz de cumplir con el contrato.