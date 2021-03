Los 5 casinos más bonitos de México

El turismo relacionado con los juegos de casino se ha hecho cada vez más popular en nuestro país, esto debido a que ahora los amantes de las dinámicas azarosas, si bien buscan divertirse al máximo probando su suerte en juegos como la ruleta o las máquinas traga monedas, también desean complementar esta experiencia en ambientes apacibles para descansar y relajarse.



Y si bien hoy por hoy muchas personas prefieren disfrutar de sus juegos favoritos vía internet como en los Casinos Online Legales en España, hay quienes aún desean experimentar la emoción y la adrenalina características de los casinos físicos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Es por ello por lo que en este artículo te diremos cuáles son los 5 casinos más encantadores de México, con el objetivo de que puedas visitarlos y puedas disfrutar de todo lo que tienen para ofrecerte.

The Paradisus Cancún

Si bien el principal atractivo de este espacio es su casino, no podemos pasar por alto su majestuosa infraestructura, constituida por 5 pirámides que asemejan las antiguas ruinas mayas.

A la par de ello, este espectacular espacio se encuentra estratégicamente ubicado a la orilla del mar y cerca de la mayoría de los espacios emblemáticos de Cancún, así como de los centros de entretenimiento nocturno y de los centros comerciales más lujosos.



De igual forma, dentro de sus instalaciones podrás encontrar restaurantes gourmet, canchas de tenis, campos de golf ejecutivo, gimnasio, spa y obviamente el casino, mismo que alberga una impresionante cantidad de juegos listos para satisfacer a todos los huéspedes del hotel; sin lugar a dudas, un espacio que sí o sí debes conocer.



De acuerdo con “Five Star Alliance”, este espacio está considerado como uno de los mejores hoteles en el mundo.

Hideaway en Royalton Riviera Cancún

No cabe duda que Cancún se ha convertido en la meca de los casinos de lujo, y no es para menos, ya que su belleza natural hace imposible la tarea de no enamorarse de esta tierra de encanto.



En especial, este resort se caracteriza porque la mayoría de sus instalaciones cuenta con un estilo elegante y opulento, que resalta desde el principio un ambiente lleno de lujo y comodidad, además de que dentro de sus modernas instalaciones podrás disfrutar de muchos servicios de primera, como: canchas de tenis, piscinas, gimnasios, salones de belleza especializados, circuito de hidroterapia, etc.



Vale la pena resaltar que, al ser uno de los resorts más populares de México, su casino incluye bonificaciones de regalo para sus huéspedes, mismas que podrás utilizar en sus legendarias máquinas tragamonedas, sus ruletas y el siempre clásico blackjack con un estilo muy europeo.



San Nicolás Hotel y Casino

Localizado en el territorio de Ensenada Baja California, este resort cuenta con un servicio de elite para satisfacer los gustos de sus huéspedes, y en donde su casino es el centro de atracción, puesto que ofrece una diversidad impresionante de juegos para complacer hasta al jugador más exigente.



Una de las principales características de este espacio es que, si bien cuenta con un estilo y servicios de lujo, en realidad ofrece comodidad y entretenimiento a precios bastante accesibles a comparación de los resorts que se encuentran en Cancún.



Además, este resort ha sabido mezclar perfectamente las dinámicas físicas y virtuales de su casino, pues sus juegos van desde la ruleta, el blackjack y las máquinas tragamonedas, hasta la versión de estas últimas, pero en digital, con lo que los jugadores pueden disfrutar de estas dinámicas desde su habitación dentro del hotel y hasta en la comodidad de su casa.



Casa de las Palapas Private Estate

Ubicado en Puerto Vallarta, este espacio es conocido por ser un destino vacacional sencillamente paradisíaco, pues además de ser un lugar en donde el avistamiento de ballenas y el nado con delfines es posible, también cuenta con una gran variedad de casinos de primera a muy poca distancia del resort, mismos que ofrecen dinámicas variadas y divertidas.



En cuanto a sus instalaciones, este resort cuenta con: piscinas, toboganes, terrazas, biblioteca y supermercados, todo ello prácticamente a pie de playa.



Aunado a todos estos lujos y comodidades, este espacio ofrece transporte a todos los casinos de la zona, por lo que el poder visitar uno cada noche será posible, convirtiendo estas en las mejores vacaciones de tu vida.



Dubai Palace Casino

Y, por último, pero no por ello menos importante, vamos a platicar sobre un espacio que, si bien no es un hotel ni un resort, sencillamente es el casino más importante de Cancún.



Este casino no sólo se destaca por la importante gama de juegos y dinámicas que ofrece, sino que además de todo cuenta con una temática que enaltece la cultura mexicana y en donde el mariachi es el principal protagonista.



Por esta razón, se ha convertido en un destino obligado para los turistas nacionales y extranjeros que buscan satisfacer su pasión por las dinámicas azarosas.



Definitivamente en México los destinos paradisíacos y los juegos de casino han sabido complementarse a la perfección, así que no dejes pasar la oportunidad y visita alguno de estos destinos.