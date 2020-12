Logra que tu próxima entrevista laboral sea exitosa, te decimos cómo

HERMOSILLO, Sonora.- Es tiempo de crisis tanto sanitaria como económica y si estás buscando un empleo sabemos que es doblemente difícil encontrarlo, pero ese proceso puede ser exitoso si tienes buenas herramientas para presentarte.



Juliana López de Romaña, especialista en gestión de talento y recursos humanos de la consultora Crehana explica cómo destacar entre la competencia y lograr el puesto que se desea en un proceso de reclutamiento.



Las habilidades que se demandan para obtener un empleo cambian constantemente, por lo que será la capacidad de adaptabilidad la que servirá a la hora de ingresar en el mundo laboral y, específicamente, en un proceso de selección.



Por eso es importante conocer las nuevas tendencias de Recursos Humanos para enfrentar el proceso de la mejor forma posible. De acuerdo con la experta, estas son las mejores formas para abordar la búsqueda de una oportunidad laboral de cara a cerrar este año y en medio de la nueva normalidad:

Investiga a fondo: Al tener la facilidad tecnológica para generar entrevistas, sumado a la gran cantidad de personas que buscan empleo, los diferenciadores que acercan a alguien a conseguirlo son mínimos, por ello, es importante conocer a fondo la organización a la que te postulas, además de aspectos como los valores u objetivos de ésta. Cuanto más se sepa, mejor.



Alinea el perfil al empleo que buscas: Un error común es el de aplicar a cualquier puesto en el que creas que existe la posibilidad de ser seleccionado. Hay que mantener la cabeza fría para revisar bien la descripción del puesto y en caso de que parte de la experiencia esté en línea con lo que solicitan, podrás adaptar el CV para resaltar aquellas habilidades que aporten mayor valor a la postulación.



Haz “double check” de las herramientas tecnológicas: Aunque parezca una obviedad deberás probar con antelación que el internet, la batería de tu dispositivo y la plataforma por la cual será la entrevista trabajan de manera óptima. Es una oportunidad importante que no debes perder por una falla técnica.



Aprovecha el momento: En estos tiempos, la velocidad es una constante. No tendrás una segunda oportunidad para demostrar toda tu capacidad y experiencia al reclutador. Por ello, deberás dar todo desde la primera oportunidad y demostrar que eres la persona correcta para cubrir la vacante que se ofrece.



Da respuestas precisas: Entre más precisas sean tus respuestas, mejor. Hablar más no significa que tienes mayor conocimiento y, de hecho, en muchas ocasiones puede parecer que solo se habla para quedar bien. Además, es importante tener presente que los procesos son remotos y que no en todas las ocasiones se permitirá extender el tiempo de entrevista. Recuerda ser honesto al momento de contestar. Si no conoces algún dato, es preferible no inventar, y comentar que no tienes ese conocimiento de primera mano.



Mantén tus conocimientos actualizados: Continuar adquiriendo conocimientos, sobre todo que sumen habilidades digitales a tu CV será de mucha utilidad a la hora de buscar un nuevo empleo. Plataformas de aprendizaje como Crehana, ofrecen cursos incluso gratuitos para mantenerte al día e incluso certificarte en temas como liderazgo o e-commerce.ç



La experta resalta como importante el hecho de no caer en la desesperación: “Con estas recomendaciones el tránsito por el proceso de reclutamiento deberá ser más sencillo para que finalmente puedas encontrar el empleo por el cual tanto has trabajado y así cerrar este año de cambios de forma positiva”.