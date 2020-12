La reforma al sistema de afores, es "depredadora" y afectará a los trabajadores: Coparmex

HERMOSILLO, Sonora.- La reforma que propuso el Gobierno federal sobre las comisiones de las afores y que ya fue aprobada fue considerada por la Coparmex local como depredadora, misma que desencadenará amparos y afectará a los trabajadores.



Arturo Fernández Díaz González, presidente de la Coparmex Sonora Norte, dijo que desde el organismo advirtieron que en la reforma al sistema de pensiones de México debía intervenir la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).



El organismo patronal a nivel nacional, propuso incrementar la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social, a 15% incluyendo dicha cuota, elevando la aportación patronal de 5.15% a 13.87%.



“Este es un esfuerzo muy importante del sector empresarial que deja de manifiesto nuestro convencimiento de concretar una reforma positiva, que lograse incrementar el monto de la pensión que reciben los beneficiarios”, consideró.



Hubo coincidencia en que las comisiones debían continuar en una tendencia decreciente, pero no a través de un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional, opinó.



Además la reforma distorsiona el mercado porque los fondos privados de pensiones ya no podrían operar y terminarían reduciendo las opciones disponibles para los trabajadores, con un consecuente deterioro en la competencia.

Los controles de precios afectan el funcionamiento del mercado de las Afores dañando a los trabajadores. Para mejorar las pensiones debemos propiciar el ahorro, bajar el número de semanas para su acceso y mejorar los rendimientos. Es momento de rectificar. pic.twitter.com/SLTcsHhOLU — Arturo Fernández Díaz-González (@afdezdg) December 11, 2020



La reforma atenta contra los compromisos asumidos por México en tratados comerciales internacionales, incluido el T-MEC y la Alianza del Pacífico, sostuvo, y contraviene disposiciones legales nacionales, lo cual podría desencadenar una andanada de litigios y amparos.



“Para mejorar las pensiones en México se debe propiciar que se ahorre más, que se faciliten las condiciones de acceso (bajar el número de semanas), y que los rendimientos incrementen”, puntualizó Fernández Díaz González.



Si bien los dos primeros requisitos se cumplen de forma adecuada con la reforma, añadió no se garantiza que se mantengan rendimientos positivos, como el alcanzado durante los últimos 23 años, equivalente al 11% de rendimiento anual promedio.