La “Guerra de los Semiconductores” podría beneficiar a México: Experto

CIUDAD DE MÉXICO.-La conocida “Guerra de los Semiconductores” entre China y Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas económicos más álgidos de los últimos años; esto por la contracción, desabastecimiento, paro, de las cadenas de suministro de semiconductores causada por la pandemia de Covid-19 que sucedió desde el año 2019 en adelante.

Por ejemplo, la escasez de semiconductores ocasionó una caída del 20% en la producción de automóviles en México durante el año 2020, este dato habla sobre una carencia del producto, la dependencia de la humanidad en la tecnología al grado de afectar sectores económicos, sociales, entre otros del mercado mundial.

El Mtro. Alejandro Solís Tenorio, Director de la Maestría en Sistemas de Manufactura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), habló sobre este tema y la importancia de la Coordinación de Cadenas de Suministro de Semiconductores que México podría aprovechar durante este conflicto.

La sobredemanda de servicios logísticos puso a prueba todas las cadenas de suministro en especial la de semiconductores, lo que creó una coyuntura geopolítica, China y Estados Unidos quieren ser los primeros en esta cadena y pelean por la atención de Tawián. El gran líder de manufactura y distribución son Taiwán y China, uno de los grandes mercados es el de Estados unidos. Así las cosas se ponen difíciles, ya que una de las principales estrategias del país del norte es también ser un manufacturero y no depender de ninguno de ellos”, dijo.

Sin embargo, el año 2023 parece cambiar la perspectiva y es que el regreso a una economía más activa ha permitido un rebote y apertura que vislumbra el crecimiento de la industria de semiconductores.

A diferencia del pasado será la industria automotriz la de mayor demandante de estos sistemas, anteriormente eran las industrias de tecnología de la información, y esto se debe a la transición a la electromovilidad, con vehículos que se conducen solos y que son amigable con el medioambiente en todo el mundo.

“Será complicado, la recuperación o impulso no se debe tomar como una ventaja en este crecimiento de la cadena de suministro si no se acerca la producción e inventarios a las industrias, no se avienten sin antes estar seguros. Los fabricantes de chips hasta el área estructural y logística de distribución deberán estar preparados”, apuntó.

En este sentido, México como una potencia en la manufactura automotriz, debe apostar por tener talento y el material cerca de las armadoras y empresas, de equivocarnos, tanto el impulso de otros países como el nuestro, si no es medido y llevado de manera adecuada, causará un atraso que podría generar una recaída y desabasto de chips para toda la tecnología de Occidente, impacto negativo en el mercado e inversión en el sector.

Para lo anterior, se necesitan profesionistas con conocimientos especializados en el tema de la Cadena de Suministros, en los que la UAG tiene amplio conocimiento, oferta educativa y se puede confiar por sus programas de estudios en especialidades y maestrías en estos sistemas como la Maestría en Sistemas de Manufactura y la Especialidad en Logística y Cadenas de Suministro con asignaturas que permiten maximizar las competencias de egresados y perfeccionar los métodos de las empresas para las que laboran.

Nosotros podemos maximizar las competencias de los egresados para tomar ventaja en este ámbito de la coordinación de la cadena de suministro. Llevar a las empresas del sector industrial a un nuevo nivel”, apuntó.

Estos programas permiten desarrollar soluciones innovadoras en la cadena de suministros para crear, implementar y evaluar planes estratégicos integrales de logística para lograr los objetivos de las organizaciones.