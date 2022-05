Juega Melate como nunca antes con funciones únicas

Participar en la lotería más famosa de México se está tornando cada vez más fácil, sobre todo luego de la pandemia, ya que la funcionalidad de las agencias de lotería quedó coartada con las cuarentenas. En ese contexto la mayoría de los apostadores tuvieron que buscar nuevas alternativas, sobre todo cuándo las cuarentenas se extendieron y obligaron a millones de personas a quedarse en sus hogares.



Esto llevó a que muchos optaran por las alternativas online, siendo la plataforma de Lotoland.mx una de las más utilizadas en México, no sólo por su facilidad de uso, sino además porque cuenta con un gran paquete de beneficios para los apostadores. Esto es en términos de ahorrarles el dolor de cabeza de tener que salir a comprar un boleto de lotería, evitar el uso de efectivo y muchos otros aspectos más.



Es que por ejemplo, una de las ventajas más importantes de participar de la lotería online mediante esta plataforma web, es que se puede apostar y recibir las ganancias mediante una cuenta bancaria. Indistintamente del valor del premio, los ganadores podrán optar por recibir las ganancias o mantenerlas en la plataforma para continuar apostando.



Además, se puede participar de varios boletos a la vez, incluyendo todos los sorteos de la semana (miércoles, viernes y domingos), lo que incrementa notoriamente las chances de ganar, según señalan distintos expertos. Es que por sólo 30 pesos se puede participar con un boleto del Melate tradicional, Revancha y Revanchita, en el sorteo de cada día, por lo que por 90 pesos se puede jugar todas las modalidades, durante toda la semana.



Las ventajas de jugar online



Otra de las grandes ventajas que tiene jugar online a Melate, es que se puede conocer los resultados minutos después que se realice el sorteo, pudiendo conocer en cuestión de segundos si se consiguió alguno de los tantos premios que existen. Es que combinando todas las modalidades, Melate ofrece en la actualidad la posibilidad de ganar 519.9 millones de pesos, pudiendo hacer millonario a alguien de la noche a la mañana.



Además, la plataforma de Lotoland permite realizar la apuesta de “premio doble”, en otras loterías, lo que sin duda se trata de una gran ventaja. En algunos casos, la duplicación de los premios también se juntan con los multiplicadores de las loterías en sí, brindando premios multimillonarios con una apuesta muy pequeña en comparación.



Por otra parte, la plataforma de Lotoland.mx garantiza que se cobrará el premio no importa si se ganan 100 pesos o 100,000 millones. Es que cuenta con varios fondos de garantía y seguros, que permitirán cobrar no importa qué valor se consiga. Ahora sólo resta registrarse, confirmar la identidad y comenzar a jugar en esta plataforma, que no sólo permitirá hacerse millonario con Melate, sino con otras loterías internacionales de prestigio como son PowerBall, MegaMillions y muchas más, apostando desde la comodidad de su casa, en pesos y recibiendo las ganancias sin esfuerzo alguno.