Italia sanciona a Google con 100 millones de euros por posición dominante

ROMA, Italia.- Google deberá pagar la suma de 102 millones 084 mil euros por abuso de posición dominante, según informó este jueves la Autoridad garante de la Competencia y Mercado de Italia.

De acuerdo a la información, la compañía tecnológica de Google, muestra una posición dominante, ya que controla el acceso de los desarrolladores de aplicaciones a los usuarios finales, por lo tanto, la compañía deberá pagar la multa de 100 millones de euros, y ha sido obligado a poner en Android Auto la aplicación de Enel X.

Lo anterior es debido a que la aplicación de Enel X, JuicePass, que ofrece varios servicios para la recarga de vehículos eléctricos, competía directamente con la app de Google Maps en Android Auto, por lo que Google no le permitía operar libremente.

La posición de Google afecta directamente a las competencias en el mercado.

Ante la negación de esta operabilidad, las distintas compañías que representarían una competencia en los mercados, se verían afectadas ampliamente por el poco rango de usuarios que podían acceder a sus aplicaciones.

La exclusión de la aplicación de Enel X Italia de Android Auto lleva más de dos años. La continuación de esta conducta podría comprometer definitivamente la capacidad de Enel X Italia de construir una base de usuarios sólida, en un momento de crecimiento significativo de las ventas de vehículos eléctricos", anuncia el regulador de competencia en Italia.

Por su parte Android Auto expresó no estar de acuerdo en esta decisión y revisarán sus opciones, además de mencionar que tales decisiones sobre aplicaciones de terceros no son personales, sino que se busca siempre garantizar la seguridad de los usuarios y si las aplicaciones no cumplen con sus pautas estrictas, esto complica su uso.

"Estas se basan en pruebas de distracción del conductor y estándares regulatorios y de la industria. Miles de aplicaciones ya son compatibles con Android Auto, y nuestro objetivo es permitir que aún más desarrolladores hagan que sus aplicaciones estén disponibles a lo largo del tiempo", puntualizó.