Infonavit anuncia medidas para quienes pierdan su empleo ante coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la implementación de un Fondo Universal de Pérdida del Empleo, para que aquellos derechohabientes que pierdan su trabajo debido a la epidemia de coronavirus no paguen su hipoteca durante 3 meses.



Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, exhortó a las empresas a hacer todo lo posible para conservar el empleo de los trabajadores durante esta contingencia sanitaria, sin embargo, reconoció que varias personas podrían quedarse desempleadas durante los próximos meses.



Por lo tanto, el Infonavit cubrirá durante 3 meses el pago de la mensualidad de la hipoteca de aquellas personas que queden desempleadas, sin exigirles un copago y sin importar el año en que se originó el crédito.



Este beneficio se podrá solicitar a partir del 15 de abril, a través del portal Mi Cuenta Infonavit donde se tendrán que validar las condiciones de cada persona y ver si puede ser beneficiario de esta medida.



Martínez Velázquez mencionó que esta medida tiene como objetivo aligerar la carga financiera de las personas desempleadas y así, evitar que caiga el consumo.



Los 3 meses se pueden prorrogar por otro periodo similar.

Asimismo, el Infonavit no cobrará intereses durante 3 meses y mantendrá el saldo congelado del crédito si las autoridades federales dictaminan el paro laboral obligatorio o si la empresa entra en paro técnico.Para este último beneficio, la empresa tiene que dictaminar el paro laboral.Y si de cualquier manera al trabajador en paro técnico se le descuenta el crédito por nómina, ese pago se irá directamente a capital, no para pagar intereses.Este beneficio también tendrá una duración de 3 meses con opción a renovarse otros 3 meses.El diferimiento de intereses aplica también a trabajadores independientes o que no tienen un relación laboral o que no tienen un patrón.Por su parte, Óscar Vela Treviño, subdirector general de Planeación y Finanzas del Infonavit, mencionó que el uso de cualquiera de estos tipos de prórroga en el pago de la hipoteca no implica una mala nota para el derechohabiente en el Buró de Crédito, por lo tanto no generará un marca negativa en su historial crediticio por si posteriormente quiere solicitar otro crédito hipotecario o de otro tipo.El Infonavit estima aportar 19 mil 326 millones de pesos en este paquete de medidas, las cuales estarán en marcha durante el primer semestre del año, con opción a prorrogarse durante el segundo semestre del año.