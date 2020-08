Infonavit | Cómo es la propuesta de AMLO de entregar dinero sin intermediarios para construir tu propia vivienda

CIUDAD DE MÉXICO.- En abril el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a proponer que la entrega de los créditos que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se realice sin intermediarios, con el fin de que el beneficiario pueda construir una vivienda de mayor calidad y adecuada a sus necesidades.

"Los créditos de vivienda que va a otorgar la Secretaría de Desarrollo Urbano van a ser así, directo, les va a llegar su cheque a los beneficiarios de acuerdo a los censos, ya se les entrega y un manual. Y aquí vamos a estar informando y para eso la comunicación si hay dudas, si se requiere alguna asesoría, bueno, podemos otorgar esa asesoría, dijo el mandatario.

Agregó:

"Pero lo que se busca es que el dinero se cuide, se aplique bien, se hagan bien las cosas, que no haya corrupción y además que se tenga un efecto multiplicador, que se haga la casa o se amplíe o se rehabilite, que se dé trabajo y que se reactive abajo pronto la economía.

Esto lo quería dejar también de manifiesto, porque va a aplicar en todos los casos. En Infonavit no vamos a poder con todo, porque viene de tiempo atrás una forma de trabajo, pero ya se está avanzando para que una cantidad de créditos considerable ya se apliquen así, lo mismo en el caso del Fovissste y en el caso de los créditos que va entregar el gobierno federal ahí sí directo, los 50 mil para vivienda directos".

"Es lo que queremos hacer con los créditos de vivienda, que en vez de que se le entregue a una inmobiliaria, a una empresa constructora el dinero para hacer una unidad habitacional, podamos entregar lo más que se pueda a los trabajadores, a los beneficiarios de manera directa, para que ellos manejen su dinero, que ellos contraten al ingeniero, al arquitecto, al maestro albañil, al trabajador, para que les rinda y hagan casas buenas, no los huevitos que se hicieron durante mucho tiempo en barrancas, en lugares inhóspitos, en lugares donde no hay servicios, no hay transporte, todo por el negocio de los que se dedicaban a construir las unidades habitacionales".

¿Cómo es el modelo que propone AMLO?

Entregar fondos de subcuenta de vivienda del trabajor

Otorgar crédito si se requiere y que lo administre el beneficiario

TRABAJADOR CONSTRUYE SU VIVIENDA

Trabajador debe comprar lote con servicios básicos como agua y energía eléctrica

Contratar un arquitecto, albañil o ingeniero

López Obrador declaró que la intermediación en los créditos del Instituto fue atractiva para políticos o sus familiares, lo que generó que en la actualidad se tengan al menos 500 mil casas abandonadas y que fueron adquiridas por financiamientos de la hipotecaria del Estado.

Explicó que cuando un trabajador recibe un crédito para vivienda por 400 mil pesos, se le vuelven 200 mil por la entrada de empresas, obligando a los trabajadores a comprar en sitios alejados como barrancas o la construcción de casas muy pequeñas.

Aseveró que hay quienes se oponen a que se entregue el dinero de manera directa a los beneficiarios.

“Dicen que no tienen capacidad técnica las personas. ¿Ustedes creen que se les va a caer una casa a un ciudadano que recibe recursos, que no va a saber que tienen que están bien los cimientos y va a estar pendiente? Hay mucha experiencia, muchas de las casas en las que se vive en México las hace la gente y las van haciendo poco a poco, y por eso se han hecho de sus casas, si no, no hubiesen podido, porque han estirado el presupuesto, lo han cuidado y les ha alcanzado”, apuntó.

En el caso del Infonavit dejó en claro que el organismo mantiene un sistema de trabajo de tiempo atrás, sin embargo ya se avanza para que una cantidad de créditos considerable ya se apliquen así, “lo mismo en el caso del Fovissste y en el caso de los créditos que va entregar el gobierno federal ahí sí directo, los 50 mil para vivienda directos”, añadió.